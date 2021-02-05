Турция определилась со сроками открытия туристического сезона

Министерство туризма Турции анонсировало открытие туристического сезона-2021 в апреле на Средиземном, а затем — на Эгейском побережье. Об этом в комментарии изданию Haberturk сообщил министр туризма страны Мехмет Эрсой.

«Наша цель — открыть курортный сезон в апреле, для начала — в наиболее популярных у туристов регионах. Сезон стартует на Средиземном побережье, а затем распространится на Эгейское», — сказал чиновник.

Ожидается, что первыми в Турцию поедут европейцы, в конце апреля-мае — россияне и англичане. А в мае, с наступлением Рамадана, на курортах ждут граждан мусульманских стран. Полного же возобновления туризма в мире министр ждет в августе.

А тем временем министерство подвело итоги сезона 2020 года — курорты страны приняли 16 млн зарубежных гостей, а выручка отрасли составила 12,1 млрд долларов.

Напомним, после отдыха в Турции в 2020 году коронавирусом инфицировалась известная украинская телеведущая Лидия Таран.

Фото openmedia. io/

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