Спикер МИД РФ и украинский журналист устроили «садомазо-флирт»

Спикер российского МИДа Мария Захарова отреагировала на видеовыпуск украинского журналиста Романа Цимбалюка, работающего в Москве и взявшего для коллажа фото дипломата в образе доминатрикс.

«Я в центре, если не узнали. Фантазии украинского журналиста Романа Цимбалюка», — пишет на своей страничке в соцсетях Захарова, выкладывая фото заставки выпуска, на котором, помимо нее, изображены сам журналист, украинский нардеп Илья Кива и американский президент Джо Байден. Мария Захарова изображена в облегающем черном костюме и с плеткой в руках.

«Теперь понятно почему: сильные эмоции в тебе, Рома, будит „агрессор“, а в Украине брифинги официального представителя МИД России не посмотришь», — пишет Захарова, обещающая быть с Цимбалюком по 24 часа все семь дней недели.

В комментариях под ее постом «отметился» и Роман, написавший: «Мария Владимировна, если ваше терпение лопнет, я буду на вас смотреть из Киева! Главное не отрубайте в России интернет!»

Напомним, что после визита пропагандистки Маргариты Симоньян в Донецк, которая заявила, что России следовало бы «забрать Донбасс домой», Мария Захарова назвала эти слова «личной точкой зрения» руководителя «Раша тудей».

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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