27.74 / 27.94 33.07 / 33.49
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Спикер МИД РФ и украинский журналист устроили «садомазо-флирт»

14:02 5 февраля 2021
БДСМ

Спикер российского МИДа Мария Захарова отреагировала на видеовыпуск украинского журналиста Романа Цимбалюка, работающего в Москве и взявшего для коллажа фото дипломата в образе доминатрикс.

«Я в центре, если не узнали. Фантазии украинского журналиста Романа Цимбалюка», — пишет на своей страничке в соцсетях Захарова, выкладывая фото заставки выпуска, на котором, помимо нее, изображены сам журналист, украинский нардеп Илья Кива и американский президент Джо Байден. Мария Захарова изображена в облегающем черном костюме и с плеткой в руках.

«Теперь понятно почему: сильные эмоции в тебе, Рома, будит „агрессор“, а в Украине брифинги официального представителя МИД России не посмотришь», — пишет Захарова, обещающая быть с Цимбалюком по 24 часа все семь дней недели.

В комментариях под ее постом «отметился» и Роман, написавший: «Мария Владимировна, если ваше терпение лопнет, я буду на вас смотреть из Киева! Главное не отрубайте в России интернет!»

Напомним, что после визита пропагандистки Маргариты Симоньян в Донецк, которая заявила, что России следовало бы «забрать Донбасс домой», Мария Захарова назвала эти слова «личной точкой зрения» руководителя «Раша тудей».

Иллюстративное изображение с Pixabay.

340

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анджелина Джоли

Ноги от ушей: дочери Анджелины Джоли Шайло и Вивьен впечатлили модельными фигурами

Наталья Могилевская

"Ненавижу завтракать": Могилевская поделилась оригинальным рецептом утреннего "блюда"

Ксения Кошевая

Тесть Евгения Кошевого оказался шулером «всесоюзного масштаба» — его убили

Вера Брежнева

Вере Брежневой муж посреди Санкт-Петербурга устроил «киевский сюрприз»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер