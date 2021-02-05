Бедный рыбак нашёл редчайшую жемчужину стоимостью 350 тысяч долларов

Бедный тайский рыбак Хатчай Нийомдеча из провинции Накхонситхаммарат нашел редчайшую оранжевую жемчужину. Как сообщает издание Daily Mail, ее диаметр составлял примерно 2,5 сантиметра, а вес — 7,68 грамма.

Poor fisherman finds ORANGE pearl worth £250,000 while picking up oyster shells on a Thai beach https://t.co/sOri26y3Sr — Daily Mail Online (@MailOnline) February 4, 2021

37-летний Хатчай ведет переговоры о продаже жемчужины с состоятельным китайским бизнесменом, предложившим за находку 10 миллионов тайских батов (около 350 тысяч долларов).

Таец говорит, что накануне видел странный сон, в котором одетый в белое длинноусый старик велел ему идти на пляж, чтобы «получить дар». На берегу рыбак нашел выброшенный на сушу буй, облепленный раковинами. Одна из раковин моллюска мело таила в себе сокровище. Мужчина уверен, что ему явилось божество, которое решило изменить его судьбу и помочь семье избавиться от нужды.

Жемчужины, формирующиеся в раковинах мело, бывают разных оттенков коричневого цвета. Оранжевые — самые ценные и дорогие из них.

Фото Daily Mail/ Twitter

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