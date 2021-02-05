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Бедный рыбак нашёл редчайшую жемчужину стоимостью 350 тысяч долларов

12:42 5 февраля 2021
Оранжевая жемчужина

Бедный тайский рыбак Хатчай Нийомдеча из провинции Накхонситхаммарат нашел редчайшую оранжевую жемчужину. Как сообщает издание Daily Mail, ее диаметр составлял примерно 2,5 сантиметра, а вес — 7,68 грамма.

37-летний Хатчай ведет переговоры о продаже жемчужины с состоятельным китайским бизнесменом, предложившим за находку 10 миллионов тайских батов (около 350 тысяч долларов).

Таец говорит, что накануне видел странный сон, в котором одетый в белое длинноусый старик велел ему идти на пляж, чтобы «получить дар». На берегу рыбак нашел выброшенный на сушу буй, облепленный раковинами. Одна из раковин моллюска мело таила в себе сокровище. Мужчина уверен, что ему явилось божество, которое решило изменить его судьбу и помочь семье избавиться от нужды.

Жемчужины, формирующиеся в раковинах мело, бывают разных оттенков коричневого цвета. Оранжевые — самые ценные и дорогие из них.

Фото Daily Mail/ Twitter

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