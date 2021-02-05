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Мир

Суд над Навальным по делу о «клевете на ветерана»: что ему грозит

11:40 5 февраля 2021
Навальный в суде

В Москве в очередной раз судят оппозиционера Алексея Навального, которому недавно заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Как сообщает «Медуза», в этот раз мировой судья рассматривает дело о клевете.

Якобы Навальный оклеветал участника Второй мировой войны Игната Артеменко, который фигурировал в агитационном ролике пропагандистов из «RT» за поправки к Конституции.

Речь идет о комментарии Навального, который, разместив ролик на своем Telegram-канале, написал: «О, вот они голубчики. Это позор страны. Люди без совести».

Заседание проходит в Бабушкинском районном суде Москвы, куда Навального доставили из СИЗО «Матросская тишина». Свою вину он не признает. Политику грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Напомним, что недавно в России Верховный суд оставил в силе предыдущие решения и постановил взыскать с Навального и его Фонда борьбы с коррупцией 88 млн рублей (1,1 млн долларов) в пользу бизнесмена Евгениея Пригожина, которого называют «поваром Путина» и связывают с ЧВК Вагнера.

Фото со странички Алексея Навального в социальных сетях.

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