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Мир

Глава Еврокомиссии признала прокол с поставками вакцины от ковида

10:43 5 февраля 2021
Вакцина

В Евросоюзе признали, что недооценили сложности с производством вакцины против коронавирусной инфекцией.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Suddeutsche Zeitung, передает «Коммерсант».

«Мы должны были сказать людям, что дела продвигаются, но медленно и что будут проблемы и задержки с этими совершенно новыми процедурами. Но мы недооценили возможные сложности. Мы должны были понимать, что с этими новыми процессами будут „американские горки“, прежде чем процесс стабилизируется», — отметила Глава ЕК

По словам Урсулы фон дер Ляйен, необходимо быть готовыми к «недостатку материалов для производства вакцин». Она назвала «огромным вызовом» сам запуск нового производства.

Напомним, что в январе в Евросоюзе возник скандал вокруг вакцины против коронавируса от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Тогда компания заявила о сокращении поставок, а в ЕС ее обвинили в продаже препарата странам, не входящим в Европейский Союз. В компании обвинение отвергли, а вскоре сообщили, что объемы поставок будут таки увеличены.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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