Байден в первой внешнеполитической речи пригрозил Путину

В своей первой речи, посвященной вопросам внешней политики, президент США Джо Байден заявил, что «Америка вернулась», и едва ли не в начале выступления упомянул об «агрессивных действиях России» и Путине.

Как сообщают в Белом доме, Джо Байден отметил, что провел телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным в манере, «очень отличающейся» от манеры его предшественника Дональда Трампа. Он припомнил Кремлю и вмешательство в американские выборы, и кибератаки, и отравление оппозиционера Алексея Навального.

«Мы без колебаний повысим цену для России и будем защищать наши жизненные интересы и наш народ. И мы будем более эффективны в отношениях с Россией, когда будем работать в коалиции и в координации с другими партнерами-единомышленниками», — заявил президент Америки.

По его словам, «заключение в тюрьму Алексея Навального по политическим мотивам и усилия России по подавлению свободы выражения мнений и мирных собраний вызывают глубокую обеспокоенность у нас и у международного сообщества».

«Господин Навальный, как и все граждане России, имеет права согласно российской конституции. Он стал мишенью — за разоблачение коррупции. Он должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий», — добавил Джо Байден.

Напомним, что после беседы с Путиным пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что американский президент «не сдерживался во время последнего телефонного разговора» с хозяином Кремля.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в «терминах России и США по ситуации в Украине есть серьезные разногласия, но стороны готовы к диалогу».

Фото Джо Байдена из Википедии.

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