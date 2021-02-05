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Мир

Человек или собака: оптическая иллюзия удивила сеть

8:46 5 февраля 2021
Оптическая иллюзия

В социальных сетях получила популярность новая оптическая иллюзия. На фотографии зимнего пейзажа видна темная фигура, которая сбила с толку многих пользователей интернета. На первый взгляд кажется, что это идущий по тропинке спиной к камере мужчина со взъерошенными волосами и с рюкзаком за плечами. Однако, если вглядеться, предстает совсем иная картина — бегущая навстречу зрителю собака. А «рюкзак» оказывается ее мордой.

Большинство признались, что в первый момент увидели на фото человека.

«Мне пришлось снять очки, чтобы увидеть собаку», «Я долго всматривалась, пока поняла», «Когда я наконец увидела собаку, то уже не могла представить там человека», — писали в комментариях.

Кто-то писал, что, напротив, видит одну только собаку. «Почему я не вижу никакого мужчины?», — спрашивали они.

«Мне любопытно, как люди, видевшие бегущего человека, смогли объяснить тот факт, что из него торчит гигантская голова собаки», — написал один из комментаторов.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Не верь глазам своим: оптическая иллюзия с «прыгающими» человечками взорвала сеть.

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