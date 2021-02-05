Бывший профессиональный рестлер объявил себя женщиной

Бывший американский профессиональный рестлер Гэбриэл Аллан Тафт, выступавший под именем Тайлер Рекс, официально объявил себя трансгендерной женщиной. Теперь 42-летнего экс-спортсмена будут называть Габби Тафт.

«Она наконец-то освобождена и готова править своим миром», — сказал о себе бывший мужчина.

«Это та моя сторона, которая скрывается в тени. Она боится того, что подумает мир; боится того, что скажут моя семья, друзья и фолловеры … Я больше не боюсь. Теперь я могу с уверенностью сказать, что люблю себя такой, какой я есть», — написала Габби в Instagram.

Карьера рестлера продлилась с 2007 по 2014 год. Он ушел из спорта, поскольку хотел «больше времени проводить с семьей». После этого Тафт получил известность, как фитнес-гуру.

Жена Габби Присцилла, с которой он (а теперь — она) вступил в брак в 2002 году, поддержала решение любимого человека. У супругов есть девятилетняя дочь Миа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известная канадская актриса Эллен Пейдж объявила, что она больше не женщина.

Фото Instagram

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