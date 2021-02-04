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Мир

Умер замглавврача больницы, куда привозили отравленного Навального

14:40 4 февраля 2021
Скорая

На 56-м году жизни скончался заместитель главного врача больницы скорой помощи Омска, в которую привозили Алексея Навального после отравления. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Врач Сергей Максимишин работал с тяжелобольными. Так, в августе 2020 года он принимал в больнице отравленного оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Минздрав РФ сообщил, что причина смерти медика — сердечный приступ.

«Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал. Он лежал в больнице, его поместили в реанимацию, и он там умер», — заявила пресс-секретарь Минздрава Омской области Галина Назарова.

Напомним, у Алексея Навального обнаружился родственник на выборной должности в Украине.

Фото: pixabay.com

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