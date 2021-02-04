Жених и невеста побрились на свадьбе налысо – в знак поддержки больной раком матери новобрачной

Жительница новозеландского города Окленд Луна Макапагал, страдавшая раком яичников на четвертой стадии, была тронута сюрпризом, который преподнесла ей 20-летняя дочь Джони со своим женихом-ровесником Алистером.

На своей свадьбе новобрачные побрились налысо — в знак солидарности с Луной, лишившейся после курса химиотерапии волос и не успевшей их отрастить ко дню венчания.

В сети появилось видео, в котором Джони и Алистер, после своего первого танца в качестве мужа и жены, по очереди садятся на стул и бреют друг друга. Гости при этом и смеются, и плачут.

Алистер рассказал, что его невеста сначала хотела побриться одна — желая показать маме, что те не одинока в своей борьбе с недугом. Но парень решил присоединиться к любимой.

Джони и Алистер знакомы с пяти лет. Они вместе ходили в школу и всегда были неразлучны, а три года назад начали официально встречаться.

Девушка была на седьмом небе от радости, когда увидела, как горда ее поступком и счастлива мама.

Как сообщает издание Daily Mail, Луна Макапагал, которая сражалась с болезнью больше двух лет, умерла спустя два месяца после свадьбы.

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