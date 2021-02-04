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В Нью-Йорке совершен налет на магазин Chanel, похищены сумочки – момент попал на видео

10:40 4 февраля 2021
Полиция у входа в бутик

В центре Нью-Йорка, на Манхэттене, посреди бела дня произошло дерзкое ограбление. Как сообщает издание New York Post, четверо злоумышленников ворвались в фирменный бутик Chanel и похватали с полок несколько десятков дамских сумочек на сумму, превышающую 165 тысяч долларов. Момент ограбления попал на видео.

Двое мужчин держали дверь магазина открытой, а еще двое быстро собирали товар. Охранница магазина предупредила грабителей, что вооружена. В ответ на это один из преступников показал ей рукоять своего собственного пистолета и спросил: «Что ты собираешься делать, пристрелить меня?».

Грабители скрылись на поджидавшем из автомобиле Audi без номеров. Ведется розыск.


Фото nypost.com/William Farrington

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