Ученые научили шпинат отправлять электронные письма — сеть разразилась шутками

Инженеры Массачусетского технологического института с помощью нанотехнологий «научили» шпинат отправлять электронные письма. Они сумели превратить растения в своеобразные датчики, реагирующие на изменения в грунтовых водах и передающие информацию по электронной почте.

Как сообщает Euronews, корни обнаруживают в почве нитросоединения, которые встречаются во взрывчатых веществах. А углеродные нанотрубки в листьях излучают сигнал, который считывает инфракрасная камера, и отправляют сообщение ученым.

Таким образом можно искать в земле мины, а также отслеживать загрязнение окружающей среды.

«Растения — очень хорошие химики-аналитики. У них есть разветвленная корневая сеть в почве, они постоянно отбирают пробы грунтовых вод и сами обеспечивают перенос этой воды в листья» — рассказал возглавляющий необычный проект Майкл Страно. Он считает это большим шагом на пути преодоления «коммуникационный барьер между растениями и людьми».

Новость буквально взорвала сеть. Пользователи разразились шутками на эту тему.

«Большая часть моей работы — это рассылка электронных писем. Теперь я стала ближе к тому, что меня заменят шпинатом», «Сегодня плохой день: мой босс услышал о шпинате, который умеет делать мою работу и согласен на зарплату ниже минимальной», — писали работники офисов о «конкуренте».

«Шпинат, отправляющий электронные письма, — потрясающая веганская альтернатива обычному спаму», «Только что отсидел на получасовой деловой встрече со шпинатом, хотя все вопросы можно было решить по электронной почте», «Боже мой, как неловко! Это сообщение, в котором говорится, что ты мне нравишься… Это был не я. Мой телефон был у шпината», «Когда вы собираетесь закончить рабочий день и получаете письмо с пометкой „СРОЧНО“ от шпината», «Даже шпинат научился отправлять имейлы, а мои учителя еще нет!», — веселились комментаторы.

Фото Pixabay

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