Одно ругательство в WhatsApp переписке с украинкой может отправить британку в тюрьму на два года

Молодая британка не смогла улететь домой из Дубая, где жила и работала с 2018 года. 31-летнюю женщину сняли с самолета и отправили под арест. Она долго не могла понять причину. Наконец, ей объяснили, что она не может покинуть ОАЭ, так как находится под следствием по уголовному делу, и ей грозит тюремное заключение сроком до двух лет или крупный денежный штраф.

Обвинение шокировало британку. Оказалось, что жалоба на нее поступила от украинки, с которой она снимала вместе квартиру в Дубае. В октябре две женщины слегка повздорили, переписываясь в WhatsApp. Речь шла о том, кто из них будет использовать обеденный стол во время локдауна для удаленной работы с ноутбуком. В ходе спора британка один-единственный раз использовала выражение «f*** you».

После этого женщины продолжали прекрасно жить в одной квартире. В январе британка задумалась над тем, чтобы вернуться на родину. У нее заканчивалась виза. Кроме того, ей хотелось быть поближе к родственникам. А тут еще и неплохая работа в Великобритании подвернулась. Она сообщила украинке, что уезжает. Забронировала билет на один из немногих рейсов из Дубая в Лондон (из-за локдауна их число сейчас крайне ограничено), собрала все вещи и отправилась в аэропорт. Там во время прохождения паспортного контроля ее задержали…

«Я не могу поверить, что моя бывшая соседка по квартире пожаловалась на меня. Мы были как подруги, помогали друг другу. И эта небольшая ссора произошла еще в октябре! Я умоляла ее забрать заявление, но она сказала, что теперь ее все это не касается», — сказала британка репортеру The Daily Mail.

Издание сообщает, что украинка от комментариев отказалась. Газете удалось взять комментарий у адвоката, который представляет интересы британки. Радха Стирлинг объяснила, что в ОАЭ действительно действуют очень строгие законы, касающиеся так называемых киберпреступлений. И подавляющее большинство иностранцев о них понятия не имеют. Одно ругательство, оскорбление, угроза, прозвучавшее в электронной переписке, в текстовом сообщении или соцсетях может расцениваться как уголовное преступление, если сторона, считающая себя оскорбленной или пострадавшей, потребует возбуждения дела.

«На вас может пожаловаться кто угодно — ваш супруг или партнер, друг, ребенок, коллега, виртуальный знакомый, просто чужой вам человек, с которым у вас случайно завязалось общение в киберпространстве. При этом действие этих абсурдных законов не ограничивается территорией ОАЭ. Вы можете жить в любой стране мира, достаточно, чтобы вашей „жертвой“ являлся проживающий в ОАЭ», — объяснила Стирлинг.

Ее клиентка уже понесла серьезные убытки. Деньги за пропавший авиабилет ей никто не возместит. Вакансия, которую британка нашла у себя на родине, может быть занята другим человеком. Не ясно также, завершится вся эта история до того, как у обвиняемой истечет срок визы. Это тоже большая проблема.

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