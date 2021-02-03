«Не сильная я никакая»: Юлия Навальная интересно пошутила про освобождение мужа

Жена российского оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к заключению, с юмором прокомментировала то, как много людей подписались на ее страницу в Instagram — отметка достигла 1 млн.

«Ого, вас уже миллион! Не знаю, чем вас тут развлекать. В моей жизни последнее время — отделения полиции, суды и обыски. Вы пишете мне, что я сильная. Да не сильная я никакая, обычная. Я читаю все ваши сообщения и понимаю, что столько хороших, сильных и правильных людей поддерживает Алексея и меня, что отступать и бояться не нужно. Мы все равно победим», — написала Юлия Навальная.

Она напомнила, что после отравления мужа в августе решила поблагодарить каждого, кто поддержал ее.

«Я закончила отвечать в середине сентября) Сейчас вас столько, что я закончу отвечать на ваши сообщения, когда его уже отпустят», — пошутила Навальная (Навального 2 февраля приговорили к 2,8 года колонии).

Напомним, известный артист заявил, что в России «наступает время Юли».

Фото из Юлии Навальной

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