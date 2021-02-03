27.77 / 28.11 33.47 / 33.85
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Не сильная я никакая»: Юлия Навальная интересно пошутила про освобождение мужа

15:46 3 февраля 2021
Юлия Навальная

Жена российского оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к заключению, с юмором прокомментировала то, как много людей подписались на ее страницу в Instagram — отметка достигла 1 млн.

«Ого, вас уже миллион! Не знаю, чем вас тут развлекать. В моей жизни последнее время — отделения полиции, суды и обыски. Вы пишете мне, что я сильная. Да не сильная я никакая, обычная. Я читаю все ваши сообщения и понимаю, что столько хороших, сильных и правильных людей поддерживает Алексея и меня, что отступать и бояться не нужно. Мы все равно победим», — написала Юлия Навальная.

Она напомнила, что после отравления мужа в августе решила поблагодарить каждого, кто поддержал ее.

«Я закончила отвечать в середине сентября) Сейчас вас столько, что я закончу отвечать на ваши сообщения, когда его уже отпустят», — пошутила Навальная (Навального 2 февраля приговорили к 2,8 года колонии).

Напомним, известный артист заявил, что в России «наступает время Юли».

Фото из Юлии Навальной

348

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

MARUV

Дочь Добкина попала на «оргию» MARUV

Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

Флаг США

США выступили с заявлением в связи с закрытием трех телеканалов в Украине

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер