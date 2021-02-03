Посол рассказал о реакции ЕС на запрет «телеканалов Медведчука»

В Евросоюзе «неофициально» одобрили введенные указом президента Владимира Зеленского санкции СНБУ в отношении трех телеканалов, которые связывают с политиком из ОПЗЖ Виктором Медведчуком, являющимся кумом российского лидера Владимира Путина.

Как передает «Европейская правда», о реакции в ЕС сообщил глава представительства Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

Так, на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС он сказал: «Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, в Еврокомиссии и Службе внешних действий очень одобрительно отнеслись к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать».

Напомним, что под санкции СНБО попали активы народного депутата Украины Тараса Козака, в том числе, и телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Зеленский, комментируя введение санкций, назвал это решение «трудным», отметив, что «в Украине поддерживают свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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