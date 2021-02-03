Кремль отреагировал на запрет «телеканалов Медведчука»

В Кремле отреагировали на украинские санкции против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, которые называют близкими к Виктору Медведчуку. В России нашли в решении признаки ущемления свободы слова, сообщает РБК.

Москва пообещала без внимания это дело не оставить и пожаловаться в ОБСЕ и другие международные организации.

«Мы можем только осудить действия украинской власти», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он возмущается, что санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

Напомним, 2 февраля президент Украины ввел в силу решение СНБО о санкциях против трех телеканалов. Под блокировку попали «112 Украина», NewsOne и ZIK. Владельцем является депутат ОПЗЖ Тарас Козак. Санкции подразумевают приостановление лицензий и запрет на пользование частотами.

Фото pixabay.com

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