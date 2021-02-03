Дайте ей «Оскар»: годовалая девочка эффектно притворилась спящей

23-летняя жительница британского графства Корнуолл Эмма Хор опубликовала в соцсети TikTok видео, насмешившее пользователей. Молодая женщина наблюдает за своей годовалой дочкой Эмилией через «видеоняню» — детский монитор, позволяющий наблюдать за ребенком, который находится в другой комнате. Предполагается, что в это время у малышки «тихий час». Однако девочка и не думает спать — вместо этого она сидит в кроватке и поливает ее молоком из бутылочки.

«Эмилия, нет!», — строго окликает ее мать. Услышав мамин голос и сообразив, что за ней следят, дочка замирает, поворачивается к камере, а потом быстро падает вперед, утыкаясь головой в подушку и лежит неподвижно, притворяясь спящей. Эмма не может сдержать смех.

Комментаторы пришли в восторг от такой драматической актерской игры. «Дайте ей „Оскар“!», — писали они. Кто-то сравнил Эмилию с персонажами мультфильма «История игрушек», где живые куклы притворялись неодушевленными, когда появлялись люди.

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