ВОЗ призвала государства вакцинировать только самые уязвимые категории граждан

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 105 миллионам человек. Скончались за время пандемии почти 2,3 миллиона больных. Активными остаются около 26 миллионов случаев. В такой ситуации Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала развитые страны мира отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения против COVID-19. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис считает, что необходимо обеспечить доступ как можно большему числу людей к прививкам по всему миру. Поэтому на данном этапе правильнее будет вакцинировать только самые уязвимые категории граждан.

Это заявление стало следствием «вакцинных войн», которые вспыхнули в разных регионах планеты. Наиболее громким получился конфликт между Евросоюзом и Великобританией. ЕС разрешил в конце января использовать для массовой вакцинации еще одну вакцину. Ее разработала компания AstraZeneca (Британия-Швеция). Брюссель подписал с ней контракт еще в августе 2020 года. Компания получила предоплату в размере 336 миллионов евро. Однако 22 января AstraZeneca неожиданно сообщила о том, что из-за нехватки производственных мощностей не сможет до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. Брюссель получит на 60% меньше обещанного.

Еврокомиссия заподозрила, что на компанию давит британское правительство, и десятки миллионов доз вакцины, предназначенных для ЕС, будут отданы Лондону. При этом заводы AstraZeneca расположены в Бельгии и Нидерландах, то есть на территории Евросоюза. Брюссель был готов принять решение о введении строгого контроля над производителями вакцин против коронавируса, чьи предприятия находятся в ЕС. Их собирались обязать сначала выполнить свои обязательства перед Евросоюзом и только потом осуществлять поставку вакцин другим заказчикам. В итоге после взаимных обвинений и угроз этого удалось избежать. AstraZeneca пообещала пересмотреть свои возможности и увеличить поставки в ЕС.

Тем не менее очевидно, что темпы вакцинации в странах Евросоюза заметно отстают от тех, что наблюдаются в Израиле, США и Великобритании. Из 450 миллионов человек, проживающих в ЕС, первую дозу вакцины получили только примерно 10 миллионов. Если такие темпы сохранятся, вакцинация в странах Евросоюза растянется на два года!

Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена сделать 1 февраля специальное заявление, в котором подчеркнула, что до конца лета каждый житель ФРГ сможет воспользоваться предложением пройти вакцинацию от коронавируса. Министерство здравоохранения Германии прогнозирует, что до конца года страна с населением 83 миллиона человек получит свыше 320 миллионов доз вакцины. В первом квартале будут доступны 18,3 миллиона доз, во втором — 77,1 миллиона, в третьем — 126,6 миллиона, в четвертом — 100,2 миллион доз.

Эти планы основаны на том, что фармацевтические компании, уже получившие разрешение на свои вакцины, наращивают мощности, и, кроме того, появляются все новые и новые вакцины-кандидаты. Только в начале февраля стало известно о завершении успешных испытаний американского препарата NVX-CoV2373, созданного концерном Novavax. Вакцина прошла вторую и третью фазу, ее эффективность составляет 89,3%. При этом подчеркивается, что она успешно защищает и от британского штамма коронавируса. Разрешение на массовое использование препарата Novavax рассчитывает получить к началу мая.

В США прошла испытания также вакцина концерна Johnson & Johnson. Ее отличает от других препаратов то, что вводить нужно только одну дозу. Эффективность составляет 66%. При этом прививка защищает на 85% от тяжелого протекания болезни.

Влиятельный медицинский журнал The Lancet опубликовал 2 февраля результаты третьей фазы исследований российской вакцины «Спутник V». Впервые разработчик этого препарата исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи изложил «научный принцип вакцинирования», отмечают известные западные эксперты Иэн Джоунс и Полли Рой. Эффективность «Спутника» подтверждена и составляет 91,6%.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, какие вакцины и когда поступят в Украину.

Фото Pixabay

146

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter