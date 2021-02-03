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Джефф Безос покидает пост гендиректора компании Amazon, сделавшей его миллиардером

7:49 3 февраля 2021
Джефф Безос

Миллиардер Джефф Безос, регулярно возглавляющий рейтинги самых богатых людей мира, объявил о своем решении покинуть пост генерального директора компании Amazon. Крупнейшая в мире платформе электронной коммерции в 2020 году увеличила свою чистую прибыль почти на 10 миллиардов долларов.

Безос основал свою компанию в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. Позже он расширил ассортимент товаров. И в конце концов превратил Amazon в торгового гиганта.

Как говорится в пресс-релизе Amazon, Безос покинет пост в третьем квартале 2021 года и займет должность исполнительного председателя совета директоров. На его место придет 53-летний Энди Джесси, работающий в компании с 1997 года.

«Он будет выдающимся лидером и пользуется полным моим доверием», — сказал 57-летний Джефф.

«Прямо сейчас я вижу, что Amazon находится в своей лучшей форме, что касается внедрения новых изобретений, поэтому это оптимальное время для этого перехода», — заявил миллиардер.

Сам он намерен сконцентрироваться на том, что ему интересно — включая осваивание космоса (Безос является владельцем аэрокосмической компании Blue Origin) и борьбу с изменением климата.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Сплю по восемь часов и бездельничаю по утрам»: самый богатый человек в мире рассказал о своем распорядке дня.

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