Возлюбленная Илона Маска собралась лететь на Марс и вкалывать там до смерти

Канадская певица Граймс, которая на днях сделала оригинальную стрижку «под викинга» своему восьмимесячному сыну X Æ A-Xii, заявила, что намерена переселиться на Марс. Как сообщает издание The Sun, возлюбленная миллиардера Илона Маска, основателя компании SpaceX, готова к трудностям — даже если, обустраивая колонию землян на Красной планете, ей придется «заниматься ручным трудом до самой смерти».

32-летняя Граймс заявила на своем YouTubканале, что надеется отправиться в космическое путешествие с билетом в один конец после того, как ей исполнится 50 лет.

Ранее Илон Маск выражал уверенность в том, что нога человека впервые ступит на поверхность Марса самое позднее в 2026 году. Бизнесмен, разрабатывающий планы колонизации, намерен направить на это все усилия.

Маск и Граймс (настоящее ее имя Клэр Буше) встречаются с 2018 году. Их сын X Æ A-Xii (первенец для певицы и шестой ребенок для разведенного бизнесмена) родился в мае 2020-го.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Полет на Марс не за горами: компания Илона Маска SpaceX отправила к МКС обновленный корабль Dragon.

Фото Instagram/Vogue

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter