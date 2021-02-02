На увидевшего зло в российских протестах Слепакова нашли компромат

В сети обнаружили причину гражданской позиции российского артиста и продюсера Семена Слепакова, который не поддержал протестные акции в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Оказывается, Слепаков участвовал в рекламной кампании банка «ВТБ» стоимостью 750 млн рублей. Именно такой была общая сумма заказа на «разработку и производство рекламно-информационных материалов для реализации охватных рекламных кампаний по продвижению продуктов, услуг и имиджа банка», которую освоила рекламная компания Слепакова, сообщает издание Октагон-Медиа.

«Это не объясняет, конечно, негативное отношение Слепакова к протестным акциям, у него просто такая гражданская позиция», — прокомментировал новость в Twitter блогер Рустам Агадамов.

Сёма Слепаков поучаствовал в рекламной кампании банка ВТБ стоимостью 750 млн рублей. Это не объясняет, конечно, негативное отношение Слепакова к протестным акциям, у него просто такая гражданская позиция : —)https://t.co/BkBM4r6LrL — Рустем Адагамов (@adagamov) February 2, 2021

Напомним, после того, как Слепаков озвучил свое отношение к массовым акциям протеста в поддержку Алексея Навального, он стал объектом «травли» в сети, и в его поддержку высказался юморист Максим Галкин.

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