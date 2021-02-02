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Мир

Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей запускают в Испании

13:53 2 февраля 2021
Сиеста в Испании

Правительство Испании приняло решение запустить пилотный проект, предусматривающий введение в стране четырехдневной рабочей недели. Эксперимент продлится три года, сообщает портал ABC.

В течение этого времени компании — участницы пилотного проекта — получат поддержку в сумме 50 миллионов евро. Условием является недопущение сокращения заработной платы сотрудникам.

По словам инициатора эксперимента, лидера партии Más País Иньиго Еррегона, инициатива призвана увеличить производительность труда, но без падения доходов. Он уверен, что пилотный проект продемонстрирует компаниям выгоду 4-дневной рабочей недели и в дальнейшем будет мотивировать другие бизнесы самостоятельно переходить в такой режим без поддержки государства.

Как сообщалось, в последнее годы во всем мире изучается возможность сокращения рабочей недели. Несмотря на опасения, что это приведет к падению производительности, результаты экспериментов доказывают другое. Так, в Microsoft Japan после введения 4-дневной рабочей недели производительность работников выросла на 40%. Кроме того, на 23% сократились затраты компании на электроэнергию и на 59% - объемы печати документов.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об эксперименте с 4-дневной рабочей неделей в новозеландской страховой компании Perpetual Guardian в Новой Зеландии. Через некоторое время работники рассказали, что они стали меньше нервничать, производительность труда выросла, а затраты компании на электроэнергию сократились. Впоследствии компания решила уже полноценно запустить сокращенную рабочую неделю.

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