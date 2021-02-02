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Мир

У Навального с судьей состоялся короткий знаковый диалог

11:44 2 февраля 2021
Алексей Навальный

Во вторник, 2 февраля, в Москве проходит судебное заседание, по результатам которого условный срок оппозиционера Алексея Навального могут сменить реальным. Во время заседания сам Навальный уже успел пообщаться с судьей.

Как сообщает «Дождь», судья попыталась «посадить» Навального, однако тот не согласился.

«Можете присесть», — сказала судья. На что оппозиционер ответил: «Я здесь с 7 утра постоянно сижу, можно постою?» Служительница Фемиды Наталья Репникова не возражала.

Что же касается дела в отношении Навального, то речь идет о приговоре суда — 3,5 года условно с испытательным сроком 5 лет, передает «Коммерсант». Теперь же власти утверждают, что политик в 2020 году, до госпитализации, «систематически нарушал обязанности в виде явки на регистрацию» и получал за это предупреждения. В том числе и после выхода из берлинской клиники, где Навальный лечился от отравления «Новичком».

Напомним, что приговор был вынесен по делу «Ив Роше» — якобы Навальный был причастен к махинациям по завладению средствами компании и их легализации.

В ходе протестных митингов в минувшие выходные, организованных сторонниками Алексея Навального, российские силовики задержали около пяти тысяч протестующих.

Фото — скриншот.

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