Завидное терпение: художник просверлил 46 тысяч дырочек в яйце ради мирового рекорда
Вьетнамский художник Нгуен Хунг Куонг проявил недюжинное терпение, просверлив 45 863 крошечные дырочки на скорлупе яйца страуса. На это он потратил около трех лет. Многие из отверстий, складывающихся в красивый узор, были тоньше человеческого волоса — их диаметр варьировал от 0,2 до 3 миллиметров. Как сообщает издание Zing News, самые маленькие дырочки едва заметны невооруженным глазом. Однако учет велся на компьютере, изучавшим сканы поверхности скорлупы с высоким разрешением.
30-летний мастер из Ханоя ранее упражнялся на куриных яйцах. Но страусиное яйцо позволило ему претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса, куда он уже подал заявку. По словам Нгуена, работать с яйцом страуса труднее, так как его скорлупа тверже и толще по сравнению с куриными яйцами. И любая неосторожность могла разрушить всю работу.
Достижение уже зарегистрировано вьетнамской Организацией по рекордам.
Ранее турецкий художник Хамит Хайран вошел в Книгу рекордов Гиннесса, просверлив в скорлупе куриного яйца 12 тысяч отверстий. Именно это вдохновило на труд вьетнамца, который решил превзойти коллегу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что кольцо с 12 638 бриллиантами попало в Книгу рекордов Гиннесса.
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