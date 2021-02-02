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Мир

Завидное терпение: художник просверлил 46 тысяч дырочек в яйце ради мирового рекорда

9:23 2 февраля 2021
Яйцо-рекордсмен

Вьетнамский художник Нгуен Хунг Куонг проявил недюжинное терпение, просверлив 45 863 крошечные дырочки на скорлупе яйца страуса. На это он потратил около трех лет. Многие из отверстий, складывающихся в красивый узор, были тоньше человеческого волоса — их диаметр варьировал от 0,2 до 3 миллиметров. Как сообщает издание Zing News, самые маленькие дырочки едва заметны невооруженным глазом. Однако учет велся на компьютере, изучавшим сканы поверхности скорлупы с высоким разрешением.

30-летний мастер из Ханоя ранее упражнялся на куриных яйцах. Но страусиное яйцо позволило ему претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса, куда он уже подал заявку. По словам Нгуена, работать с яйцом страуса труднее, так как его скорлупа тверже и толще по сравнению с куриными яйцами. И любая неосторожность могла разрушить всю работу.

Достижение уже зарегистрировано вьетнамской Организацией по рекордам.

Ранее турецкий художник Хамит Хайран вошел в Книгу рекордов Гиннесса, просверлив в скорлупе куриного яйца 12 тысяч отверстий. Именно это вдохновило на труд вьетнамца, который решил превзойти коллегу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кольцо с 12 638 бриллиантами попало в Книгу рекордов Гиннесса.


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