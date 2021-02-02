Со скандалом уволившийся замглавреда Mash раскрыл подноготную опровержения по «дворцу Путина»

Вскоре после съемки сюжета о «дворце Путина», на территорию которого допустили съемочную группу «Мэш», и у которого «нашелся» хозяин — миллиардер Аркадий Ротенберг, уволился заместитель главного редактора издания Сергей Титов.

В своем Telegram он заявил, что «работу талантливых людей» и «все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах», которым безразличны журналисты. Рассказав в нецензурной форме, куда следует им идти, Титов заявил, что никогда бы не стал работать на пропагандистских российских телеканалах, добавив, что их интернет-издание «превратили в это».

Тем временем «Радио Свобода» отмечает, что главред «Мэша» Максим Иксанов, который был на территории дворца, заявил, что попасть на объект ему помог некий представитель технического надзора. Тогда и были сняты кадры, на которых показана стройка, а не богато оборудованные комнаты, как в фильме оппозиционера Алексея Навального.

Рабочие, занятые на строительстве, подтверждали, что объект возводится в интересах Владимира Путина, и что он сам несколько раз посещал место стройки. При этом утверждается, что на территории резиденции располагается уникальный 16-этажный бункер, о котором в расследовании Навального не упоминалось.

Напомним, что экс-замглавы правительства России Альфред Кох, переехавший в Германию, назвал фильм оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» причиной сдвига в сознании «глубинных» россиян, увидевших, что их президент — вор.

Фото с сайта Алексея Навального.



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