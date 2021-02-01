Фармацевт в США умышленно испортил почти 600 доз вакцины против COVID-19

В понедельник, 2 февраля, ФБР США сообщило журналистам, что в штате Висконсин местный фармацевт умышленно испортил почти 600 доз вакцины Moderna. Инцидент произошел в городе Графтон. В отношении Стивена Бранденбурга ведется расследование. Он признал свою вину.

Как сообщает газета The Washington Post, о порче вакцины сообщила коллега Бранденбурга Сара Стикер. Она обнаружила контейнеры с препаратом рядом со специальным холодильником, хотя они должны были находиться внутри него. Всего было выставлено 57 контейнеров, в каждом из которых находилось по 10 доз.

Стикер сразу заподозрила Бранденбурга. Он уже давно в разговорах с пациентами утверждал, что вакцины против коронавируса опасны. Он заявлял, что эти прививки наносят вред здоровью, женщины после них становятся бесплодными, что вместе с вакциной в тело человека вводятся микрочипы. В общем, это был типичный набор того, что говорят о вакцинах против ковида конспирологи.

Бранденбург и Стикер работают в аптеке при медицинском центре «Аврора» в Графтоне. Вакцину Modernaони получили 24 декабря 2020 года. Она предназначалась для использования в медцентре. Стивен признался на допросе, что в первую же ночь вытащил все контейнеры из холодильника на три часа. Затем через пару ночей он повторил это. В итоге Бранденбург грубо нарушил условия хранения вакцины. Она находилась более девяти часов вне холодильника, и, как минимум, дважды размораживалась и снова замораживалась.

На допросе фармацевт заявил следователям, что Земля плоская, а небо над нашими головами ненастоящее. «Это искусственный щит, который установили по тайному приказу правительства, чтобы люди не смогли увидеть Бога», — сказал фармацевт. Стикер, а также медики из «Авроры» утверждают, что и раньше слышали от Бранденбурга подобную чушь.

Суд над фармацевтом начнется 9 февраля.

Фото Getty Images

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter