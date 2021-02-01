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Невзоров намекнул Слепакову на каннибализм: тот ответил

16:49 1 февраля 2021
Александр Невзоров

Российский журналист Александр Невзоров отреагировал на жесткие действия силовиков, которые разгоняли протестные акции в России — граждане по-прежнему продолжают выходить на улицы в знак протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального.

«Все накаляется. Улицы снова в крови. Возникает интересный вопрос: где грань между еще полицейским и уже ряженым бандитом? Печальный выбор Слепакова и части российской элиты. Меню державных людоедов», — пишет в Instagram Невзоров в комментарии к видео.

Напомним, что российский артист и продюсер Семен Слепаков написал несколько стихотворений, посвященных протестам. В одном из них, «Про добро», он увидел «зло» в протестующих.

На видео Невзоров, описывая российские реалии, говорит: «Полные штаны ОМОНа — вот что сделал режим за последние десятки лет. Именно в это превращались триллионы, которыми он (режим. — авт.) так сладко чавкал».

Он также упоминает Слепакова и «державных людоедов», говоря, что артисту еще «предстоит увидеть в поданном к столу блюде много знакомых глаз, жареных пальцев старых друзей, знакомых носиков». «Главное в такой ситуации никак не показывать своего замешательства, иначе и его тоже пригласят на кухню», — говорит Александр Невзоров.

На этот пост отреагировал Слепаков. «Спасибо, Александр Глебович, за то, что, как и многие, не обошли меня вниманием, — пишет он в комментариях. —  Мне это очень лестно, хоть вышло, на мой взгляд, не так остроумно, как обычно Вы снова направили полет своей фантазии в сторону каннибализма. Понимаю — тема Вам близка, Вы, собственно, этим и занимаетесь в своих программах. Но Ваши регулярные экскурсы в каннибализм, на мой взгляд, слегка приелись. Надо двигаться дальше — возможно как-то покрутить „некрофилию“ — судя по фрагменту про Ланового, вы в этом тоже прекрасно разбираетесь. А насчет моей продажности — безусловно, у Вас большой личный опыт в таких делах, но, видимо, в силу возраста у старого волка притупился нюх. Здоровья Вам и побольше подписчиков!»

Напомним, что Слепаков пожаловался на «травлю в сети», а юморист Максим Галкин, рассказавший, как в «доинтернетное» время травили публичных личностей, посоветовал ему «просто забить» на резкие посты и комментарии.

Фото — скриншот.

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