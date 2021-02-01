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Сиденье от унитаза Адольфа Гитлера продают за 20 тысяч долларов

14:10 1 февраля 2021
Сиденье от унитаза Гитлера

На аукцион Alexander Historical Auctions в американском штате Мэриленд выставили сиденье от унитаза Адольфа Гитлера. За него рассчитывают выручить сумму до 20 тысяч долларов.

Как сообщает Daily Mail, этот необычный раритет американский солдат Рагнвальд Борх вынес из личной ванны фюрера в резиденции Бергхоф в Баварских Альпах — после того, как старшие офицеры разрешили подчиненным брать «все, что им захочется».

Когда Рагнвальд выходил из ванной со своей добычей, другой солдат спросил, почему тот несет сиденье для унитаза. На что сержант Борх ответил: «Как ты думаешь, куда Гитлер пристраивал свою задницу?».

Сержант увез сиденье к себе домой в Нью-Джерси. А теперь его семья решила продать эту фамильную драгоценность.

Фото Alexander Historical Auctions

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