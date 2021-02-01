Принц Гарри выиграл в суде дело против СМИ, обвинивших его в уклонении от обязанностей

Пока Высокий суд Лондона рассматривает дело по иску Меган Маркл против британской газеты Mail on Sunday, ее супруг принц Гарри уже добился извинений от этого издания по своему собственному вопросу.

На заседании Высокого суда представители издания MailOnline и Mail on Sunday публично извинились перед герцогом Сассексом, признав, что прошлогодняя статья о том, что он уклонился от своих обязательств и разорвал все связи с вооруженными силами Британии, была неправдива.

Как пишет издание Daily Express, представитель внука британской королевы Елизаветы заявил, что связи принца Гарри, отслужившего в армии десять лет, с британскими вооруженными силами остаются прочнее, чем когда-либо — несмотря на то, что в прошлом году он вынужден был отказаться от трех своих военных патронатов и церемониальных военных ролей после того, как они с женой заявили, что слагают с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьи.

Принц считает заявления прессы о «пренебрежении» им военными службами, которым он оказывал поддержку, вводящей в заблуждение клеветой.

«Значительную компенсацию», которую газета Mail on Sunday должна выплатить Гарри, он пожертвует в фонд Invictus Games («Игр непокоренных»). Эти международные спортивные соревнования среди бывших и действующих военных с ограниченными способностями были учреждены принцем Гарри в 2014 году.

Адвокат герцога еще раз подчеркнул неизменную и неизменную приверженность Гарри военной службе, морской пехоте и британским вооруженным силам.

«Правда в том, что приверженность герцога военному сообществу не вызывает сомнений», — говорится в заявлении юристов.

После «Мегзита» принца Гарри лишили почетных военных званий (в том числе капитана-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед — герцог Эдинбургский). При этом он сохранил звания майора армии, капитана 3-го ранга Королевских ВМС и майора Королевских ВВС Великобритании. Возможно, это решение будет пересмотрено королевой в марте 2021 года.

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