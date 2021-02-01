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Юлию Навальную оштрафовали за протест в Москве

13:25 1 февраля 2021
навальная

В Москве из полиции отпустили Юлию Навальную, задержанную 31 января на акции в поддержку мужа Алексея. За участие в «несогласованном шествии» Навальной грозило до 15 суток ареста, сообщает Интерфакс. Решением московского суда Юлии назначен штраф 20 тыс. рублей (около 7 тыс. гривен).

Адвокат Навальной Светлана Давыдова будет оспаривать штраф как необоснованный и незаконный.

Напомним, на акциях 31 января в поддержку Навального были задержаны около пяти тысяч человек. Самыми многолюдными (а соответственно, и наиболее активно разгоняемыми) были уличные шествия в Москве и Санкт-Петербурге.

А российский политолог Андрей Окара считает: чтобы протесты в РФ были замечены властью, необходимо, чтобы в акциях участвовали не менее 3% населения, то есть полмиллиона человек.

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