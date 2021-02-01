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Экс-президент Польши Валенса начал поиски работы: что произошло

13:24 1 февраля 2021
Лех Валенса

77-летний бывший президент Польши Лех Валенса вынужден искать работу, так как пенсии ему не хватает. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «УП».

Причиной финансового неблагополучия экс-президента Польши стала пандемия коронавируса, из-за которой он перестал летать с лекциями за границу, а пенсии в 6000 злотых ему недостаточно.

«Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции, и мне нужно немного подзаработать, потому что моя жена тратит больше, чем мы получаем», — заявил Валенса.

Он ищет дополнительную работу и готов вспомнить навыки электрика.

«Лучше всего чувствую себя электриком. Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины», — поделился бывший президент.

В ноябре 2020 году Валенса заявил о своем банкротстве.

Напомним, Лех Валенса был президентом Польши с 1990−95 годах. После поражения на выборах Александру Квасьневскому Валенса работал электриком на судоверфи. У него восемь детей.

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