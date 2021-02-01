Израиль продлил локдаун

Израиль после долгих дебатов решил продлить локдаун по всей стране. Общенациональные ограничения останутся в силе до утра 5 февраля, сообщает Times of Israel. Авиасообщение возобновится еще позднее — с воскресенья 7 февраля.

Локдаун в Израиле относится к особенно жестким. Уже месяц по всей стране закрыты некритические предприятия, не работает большинство школ (кроме учебных заведений ультраортодоксальных общин). Граждане не могут вернуться в страну из-за неработающих аэропортов. Запрещены массовые собрания (более 10 человек на улице и свыше пяти людей в помещении). Запрещаются поездки дальше чем за километр от постоянного места проживания.

Карантин в стране продлен, несмотря на проведенную и признанную успешной кампанию по вакцинации населения. Пока пандемия не идет на спад. Есть данные о снижении заболеваемости у лиц старше 60 лет, но при этом растет заболеваемость среди молодежи и лиц среднего возраста (до 40 лет).

На днях Кнессет вдвое увеличил штрафы для нарушителей карантинных правил — с 5 до 10 тысяч шекелей (с 1,5 до 3 тыс. долларов). Тем не менее, в ультраортодоксальных общинах свои правила, и штрафы нарушителей особо не сдерживают. На совещании в правительстве обсуждался вопиющий случай в Иерусалиме. На похороны 31 января проститься с усопшим главой религиозной общины собралось около десяти тысяч человек. Естественно, такие пренебрежения карантином не остались без внимания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», писатель-сатирик Александр Каневский поделился своим опытом жизни в Израиле в период карантина и рассказал об особенностях израильской вакцинации.

Фото pixabay.com

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