Третий не лишний: странная просьба невесты на свадьбе удивила сеть

В сети стало вирусным видео, снятое в Малайзии и опубликованное в TikTok. Невеста на свадьбе обращается к своему жениху с просьбой, которая многим показалась странной. Девушка попросила разрешения «в последний раз обнять» своего бывшего бойфренда, который пришел поздравить пару. Жениху не оставалось ничего другого, как согласиться. Невеста нежно заключила в объятия парня. Затем мужчины обменялись рукопожатием и тоже душевно обнялись.

Некоторые были восхищены благородством, терпимостью и «большим сердцем» молодого человека.

Однако такие «высокие отношения» одобрили не все. Многие утверждали, что было заметно — жених улыбается через силу, а на самом деле ему очень неловко и больно. Выражалось мнение, что он «заслуживает лучшего», и с такой женой еще натерпится неприятностей в будущем.

Видео набрало свыше 5,5 миллионов просмотров.

Фото TikTok/mayangkumay

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