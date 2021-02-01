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Мир

«Ой, назвал фамилию...» Медведев внезапно нарушил «закон» Путина по Навальному

9:40 1 февраля 2021
Путин и Медведев

В то время, как российский президент Владимир Путин всячески избегает называть имя оппозиционного политика, боясь «подтянуть» того на свой уровень, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев таки назвал Навального Навальным.

На что тут же отреагировал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «Ой, назвал фамилию», — написал он в соцсетях.

Речь идет о словах Медведева, касающихся алгоритмов Twitter. «Я наблюдал, как один мой знакомый регистрируется в Twitter. При регистрации задается вопрос, что вам интересно? Ну, он там поставил театры, искусство. Именно в такой сфере. Ему вывалился список людей, на которых рекомендуют подписаться с учетом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный», — цитировал Медведева «Коммерсант».

Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В списке упоминаются фамилии 35 олигархов и высокопоставленных российских чиновников.

Фото со странички Дмитрия Медведева в социальных сетях.

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