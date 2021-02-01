Военный переворот произошел в Мьянме

В Мьянме произошел военный переворот. Военные захватили власть и объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Заявление было зачитано по местному телевидению, после чего государственный телеканал прекратил вещание. Об этом сообщает DW.com.

Фактический лидер страны — 75-летняя государственный советник Аун Сан Су Чжи и 69-летний президент Мьянмы Вин Мьин арестованы. Представители партии Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» утверждают, что их лидера держат под арестом где-то в столице. Вместе с высшим руководством страны были арестованы еще и руководители трех из семи штатов Мьянмы.

Главным в стране был провозглашен 69-летний генерал-майор Мьин Шве, бывший вице-президент Мьянмы, пользующийся авторитетом у армейской верхушки.

Военные объявили, что намерены пересмотреть результат последних парламентских выборов в стране. По итогам голосования 8 ноября победителем, набравшим более 80% голосов, была объявлена партия Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию». Политсила уже собиралась формировать правительство. Партия военных получила в парламенте только 33 места из 476 и была крайне недовольна результатом. Военные заявили, что выборы были сфальсифицированы, а потому предстоит расследование и наказание виновных.

Военный переворот в Мьянме сопровождается еще и информационным блэкаутом. Не работает интернет, есть перебои с телефонной связью.

Фото ThaiEnquirer/Twitter



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