Оказался падким на цыплят и кур: в Британии мужчина поплатился свободой за нетрадиционные сексуальные предпочтения

В Британии завершился долгий судебный процесс против «зоофила из Брэдфорда». 37-летний Рехан Бейг был признан виновным в изнасиловании куриц и цыплят. Птицу извращенец специально для этих целей разводил дома, причем в больших количествах, поскольку после зоофильских утех птенцы погибали. Весь процесс происходил в подвале дома, и там при обыске были обнаружены неопровержимые доказательства преступной деятельности, сообщает Daily Mail.

Извращенца задержали в июле 2019 года. В октябре 2020-го был вынесен приговор — три года заключения. Адвокаты оспорили вердикт как слишком жестокий. На днях решение суда было пересмотрено апелляционным судом в Лондоне, но защита вряд ли вправе праздновать победу: адвокатам удалось скостить срок лишь на восемь месяцев, а остальные 2 года и четыре месяца Рехан проведет в тюрьме.

Изобличила Рехана Бейга его же собственная жена, документировавшая весь процесс на видео и складировавшая порнографию на домашнем компьютере. После того, как полиция проверила жесткий диск, там были обнаружены еще и непристойные фото с детьми. Некоторым малышам на фото было не более шести лет.

Жену Бейга приговорили к условному сроку, а зоофилу пожизненно запретили держать дома животных и поместили в реестр сексуальных преступников.

В отличие от Британии, в некоторых штатах США за насилие над животными преступника могут приговорить к 15-летнему сроку заключения. В Украине максимальный срок за такие издевательства ограничен восемью годами, но реально выносимые приговоры оказываются намного мягче.

Фото pixabay.com

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