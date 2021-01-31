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Мир

Попытка самосожжения в Москве: мужчина поджег себя в центре города

17:19 31 января 2021
мужчина

В столице России 31 января мужчина попытался совершить акт самосожжения. Случилось это возле станции метро «Тверская». Об этом пишет «Сноб».

Как рассказывают очевидцы, житель Москвы пришел к метро, облил себя бензином и поджег. Прохожие повалили пострадавшего на землю, через некоторое время огонь удалось затушить.

Мужчина остался жив, ему оказывают помощь.

Поступок москвича не связан с прокатившимися по России акциями сторонников Алексея Навального. Телеграм-канал 112 выяснил, что пострадавшего зовут Виктор Руденко, у него обгорело 60 процентов тела. Сначала сообщалось, что москвич решился на самосожжение после того, как лишился квартиры из-за мошенников. Позже стало известно, что у Виктора к тому же диагностировано хроническое бредовое расстройство, мужчина стоял на учете у психиатра, а на странице в соцсетях жаловался, что остался один и вынужден выживать.

Напомним, 31 января в Москве и крупных городах России проходят акции в поддержку Алексея Навального. Сторонники оппозиционера требуют отпустить его из-под ареста.

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