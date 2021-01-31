"Похоже на вкусную говядину": женщина рассказала, как съела собственную плаценту

В Великобритании жительница графства Кембриджшир Кетрина Хилл рассказала журналистам, что приготовила и съела блюдо с собственной плацентой, после того, как прочла позитивные отзывы других женщин.

По ее словам, в соцсетях писали, что поедание плаценты помогло им быстрее восстановиться после родов, пишет Metro.

По информации издания, героиня материала заморозила плаценту после рождения дочери, затем разморозила ее через несколько дней и приготовила буррито.

Хилл сначала измельчила орган, после чего смешала его с говядиной и довела до готовности в кастрюле на слабом огне. Затем она добавила в полученную смесь сметану, посыпала ее тертым сыром и завернула в лаваш.

Женщина отметила, что невозможно было отличить куски говядины от плаценты.

Издание, ссылаясь на исследователей из Медицинского центра Вейла Корнелла, пришли к выводу, что употребление послеродовой плаценты в пищу не приносит пользы женскому организму и даже может быть опасным, так как в нем содержатся токсические вещества.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании начали продавать хлеб из сверчков. Эксперты заявляют, что сверчки полезны для здоровья кишечника и содержат множество питательных веществ, соответственно, в хлебе из этих насекомых больше белка, чем в обычном. Они также отмечают, что сверчки более безопасны для экологии, чем скот, так как они питаются биоотходами, быстро растут и размножаются, потребляют мало воды и почти не производят парниковые газы.

Фото lifter.com.ua/

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