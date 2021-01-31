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Мир

У Навального призвали Байдена ввести санкции против окружения Путина

13:31 31 января 2021
Байден

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против окружения президента РФ Владимира Путина.

Соратники Навального направили администрации США список из 35 олигархов и высокопоставленных российских чиновников. Об этом заявил исполнительный директор Фонда Владимир Ашурков, сообщает CNN.

По его информации, такое же письмо направят Европейскому союзу и правительству Великобритании.

Фигурантов списка представители Фонда просят разделить на три категории. В первую входят богатые россияне, которые хранят деньги российского президента и его окружения. Во вторую группу попали чиновники российского правительства, участвующие в подавлении политических и гражданских свобод в России. К третьей отнесли оперативников, причастных к преследованию Навального и Фонда борьбы с коррупцией.

В направленном Байдену списке, в частности, фигурируют тминистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, олигарх Роман Абрамович, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и пропагандистка Маргариты Симоньян.

Напомним, в России с утра 31 января возобновились протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции снова сопровождались задержаниями протестующих. По всей стране проходят обыски у активистов и членов штабов Навального.

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