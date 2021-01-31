Пытался свалить все на "сексуальные игры": немец задушил богатую британку и вернулся за ее кредиткой

В Швейцарии начинается громкий судебный процесс по факту убийства наследницы многомиллионного состояния 22-летней Анны Рид.

В апреле 2019 года в роскошной гостинице Hotel la Palma au Lac в швейцарском городе Локарно в одном из номеров было найдено бездыханное тело девушки. Тогда же подозрение пало на 30-летнего путешественника из Германии Марка Шетцле, пишет Daily Mail.

До этого пара встречалась на протяжении нескольких месяцев, познакомившись во время отдыха в Таиланде. Родители Рид изначально выступали против странного союза дочери с агрессивным мужчиной с татуировками на лице, который ранее работал вышибалой. В Швейцарии пара проводила очередной отпуск.

Любовник несчастной заявил, что красотка погибла во время интимной близости. Дескать, он случайно надавил Анне на горло во время секса, и та задохнулась.

Впрочем, версия Шетцле сразу же вызвала вопросы у полиции. Другие гости рассказали, что незадолго до случившегося пара ссорилась. А когда Марк Шетцле вышел на ресепшн, чтобы сообщить о случившемся, он выглядел очень спокойным. Кроме того, в сумочке Анны Рид не нашли кредитную карту и наличные.

Банковскую карту обнаружили спустя несколько месяцев в тайной панели в лифте гостиницы. Полиция полагает, что Шетцле спрятал ее туда, чтобы затем вернуться и снять деньги. Он сам утверждал, что всего лишь хотел пошутить над Анной. В любом случае, доводы немца оказались неубедительными, и теперь ему грозит длительный тюремный срок за убийство, кражу, а также хранение наркотиков.

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Фото dailymail.co.uk/

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