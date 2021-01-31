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Мир

Новый способ избавиться от стресса: жители Таиланда регулярно приходят на собственные похороны

10:41 31 января 2021
Церемония

Во многих азиатских странах привычные для европейцев способы расслабления не действуют, и они прибегают к более традиционным способам. Так, в храм Ват Бангна Най на окраине Бангкока ежедневно более 100 человек приходят на собственные похороны, пишет The New York Post.

Они берут букет и ложатся в гроб под пение монахов, которые накрывают их белой простыней. Тайцы верят, что такой ритуал избавит их от стресса и поможет начать новую жизнь.

«Я сейчас на нервах, потому что из-за пандемии я теряю доход. Уверен, что все здесь чувствуют т же самое», — рассказал 52-летний владелец продуктового ларька Нуцаранг Сихард.

Похоронная церемония не бесплатная — участники платят 3,30 доллара за цветы, свечи и одежду, которая являются частью церемонии.

Одна из участниц церемонии рассказала, что решила обмануть судьбу. 23-летней Чонлатит Нимименвай гадалка сказала, что ее жизнь в опасности. Та решила «умереть» по собственной воле, чтобы переродиться.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сеть шокировало видео с похорон, снятое в индонезийском городе Манадо. Пользователи интернета решили, что человека похоронили живьем. В ролике вокруг читающего на кладбище молитвы священника собрались скорбящие родственники. Потом камера показывает гроб со стеклянной панелью. Видно, что в стеклянном окошечке покойник слабо машет рукой или же касается крышки гроба.

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