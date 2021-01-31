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Хороводы на льду и массовые задержания: в РФ начались акции в поддержку Навального

10:03 31 января 2021
Протесты

В России с утра 31 января возобновились протесты в поддержу оппозиционера Алексея Навального. В некоторых городах на востоке страны они уже завершились, известно о 145 задержанных, пишет РБК-Украина.

Первые протесты начались на востоке страны. Люди собирались в условиях 40-градусных морозов. В частности, в Петропавловске-Камчатском на акции за Навального задержали местного активиста, когда он пытался развернуть плакат с требованием освободить оппозиционера. Всего на протесте задержали не менее пяти человек, у них в полиции принудительно берут отпечатки пальцев.

 

На протестах во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске тоже есть задержанные, в том числе журналисты. Во Владивостоке около сотни человек вышли на лед и водили хороводы. Они также скандировали "Путин - вор", "Аквадискотека", "Свободу Навальному!".

 

Также сообщается, что в Чите полиция останавливает прохожих и фотографирует их паспорта и лица. ОМОН задерживает людей на акциях в Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Новокузнецке, Якутске и Кемерове.

Также правозащитники сообщают, что на помощь ОМОНу в Красноярске пришли «титушки». По всей России 31 января проходят обыски у активистов и членов штабов Навального.

Как писали «ФАКТЫ», 30 января в Москве задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Ему вменяют участие в незаконной акции 23 января, а также агитацию граждан к выходу на улицы для участия в протестах.

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