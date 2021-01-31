Байден может пережить Путина: Каспаров сделал неожиданный прогноз

Президент США Джо Байден может пережить главу Кремля Владимира Путина политически. Об этом на телеканале «Украина 24» заявил оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Каспаров подчеркнул, что режим Путина отказывается от более тонких механизмов регулирования общественно-политической жизни. Сейчас в России все сводится до применения грубой силы.

А это, по мнению политика, очевидный показатель того, что режим теряет гибкость и он более уязвим для сильных ударов.

«Я полагаю, что общемировые изменения будут сказываться на понижении уровня стабильности путинского режима. Поэтому я бы не исключал, что президент Байден может пережить диктатора Путина политически», — заявил Каспаров.

По его словам, Путин, как диктатор, убежден, что его режим вечен. Он не видит и не знает, когда его режим рухнет. Эпидемия коронавируса повлияла на ситуацию в России, уровень жизни населения упал. Протестные настроения будут расти.

Напомним, в субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они сопровождались избиениями протестующих полицией, задержаниями, которые продолжаются до сих пор.

Президент США Джо Байден не сдерживался во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным и дал понять, что обеспокоен из-за репрессий в России.

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