Арестовали в момент удовольствия: в Словакии женщина удерживала грабителя при помощи орального секса

На одной из автозаправок Братиславы необычным способом удалось задержать грабителя до приезда полиции.

По информации чешского сайта Noviny.cz, в главной роли выступила 36-летняя гражданка Чехии, которая действовала очень непривычным способом в сложившихся обстоятельствах.

По информации издания, 24-летний мужчина ворвался в магазин на автозаправке, ударил сотрудника по лицу и, угрожая смертью, забрал деньги из кассы. Затем он направился в офис, где находился сейф. Работники заправки в это время вызвали полицию.

Издание пишет, что в офис за грабителем зашла женщина, которая предложила грабителю оральный секс.

Прибывшая на место ЧП полиция, обнаружила преступника на полу в момент сексуального контакта. Мужчину арестовали и предъявили обвинение.

В словацких СМИ обсуждают роль женщины в нападении. Одни ресурсы пишут, что женщина своей «самоотверженностью» фактически помешала мужчине сбежать, другие обращают внимание на ее непонятный «героический» поступок.

Напомним, на Херсонщине пенсионерка, которую пытались изнасиловать, ударила насильника ножом в сердце. А бразильянка во время попытки принудить ее к оральному сексу, откусила у насильника яичко. Мужчина моментально прекратил сексуальные действия и отправился в больницу, где ему сообщили, что откушенное яичко на место уже не пришить.

Фото nypost.com/

538

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter