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Мир

Участвовал в акции в поддержку Навального: в Москве задержали главреда «Медиазоны»

17:20 30 января 2021
Сергей Смирнов

В субботу, 30 января, в Москве задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алана Гамазова.

Смирнову вменяют участие в незаконной акции 23 января, а также агитацию граждан к выходу на улицы для участия в «беспорядках».

По словам адвоката, главред «Медиазоны» находится в Тверском отделе полиции.

Подзащитному Гамазова грозит административный арест до 30 суток по статье о нарушении правил организации или проведения митинга.

Адвокат добавил, что Смирнова оставили на 48 часов в Тверском отделе полиции в Москве.

«Вероятно, суд по административному делу журналиста пройдет 31 января или уже в понедельник», — сказал Гамазов.

Напомним, в прошлую субботу, 23 января, в России прошли митинги в поддержку одного из лидеров оппозиционного движения Алексея Навального. Выступления сопровождались задержаниями и избиениями полицией их участников. Самый многочисленный митинг прошел в Москве — в нем приняли участие около 40 тысяч человек.

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