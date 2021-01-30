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«В нее писают и какают»: Малышева шокировала данными о воде, которую пьют россияне

15:52 30 января 2021
Малышева

Телеведущая Елена Малышева, чью передачу «Жить здорово!» не раз высмеивали российские комики, рассказала об опасности употребления родниковой воды.

По словам врача-терапевта, не стоит думать, что эта «живая водица» — кладезь полезных микроэлементов и прочих полезных для человеческого организма соединений.

Теледоктор призвала отказаться от употребления родниковой воды, которая может содержать огромное количество опасных возбудителей болезней.

«Вера в родниковую воду просто страшная. Родниковая вода — это вода, в которую писают и какают все животные… Родниковая вода заражена гепатитом А, дизентерией, дифтерией, кишечной палочкой повсеместно. Что там искать в этой воде?!» — заявила ведущая.

Напомним, ранее ведущая доказывала, что умеет ставить диагноз по анализу соплей. А в предновогоднем выпуске программы «Жить здорово!» Малышева поставила в неловкое положение певца Алексея Глызина. В прямом эфире теледоктор решила взять у артиста кровь на анализ, чтобы проиллюстрировать какой-то из своих тезисов.

Фото: youtube.com /

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