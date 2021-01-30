"Бункерный дед": Шендерович рассказал о деградации Путина в течение последних десяти лет

Протесты, которые прошли в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального, отличаются от тех, которые были 10 лет назад. Такое мнение в интервью «Цензор Нет» выразил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович.

Шендерович отметил, что 23 января 2021 очень многие люди вышли в первый раз, было много молодежи.

«Это то, что называется эффект Тик-Тока. Люди, в общем-то, не политизированные. И в этом смысле — разительное отличие от, условно говоря, протестов 10-летней давности. Тоже были очень хорошие лица, но другие. Тогда выходили, так сказать, за либеральными ценностями, и почти не было людей без высшего образования. Этот протест сильно помолодел и добавил энергии», — уточнил писатель.

Он вспоминает, что 10 лет назад выходили против фальсификации выборов, узурпации власти, сейчас люди выходят, потому что действующий режим их не пускает в будущее.

«Тогда скандировали: «Путин, уходи», «Путин — вор»… А вчера скандировали уже: «Он убийца». Детонирует мерзкое политическое старение Путина: уже ведь совсем ничего, кроме лжи и мордобоя. И, собственно, это даже не пол-пути к Беларуси, а она самая: «Лукашенко-лайт», — отметил писатель.

По его мнению, молодая часть протеста, выходит и будет выходить уже просто потому, что это несовместимо с жизнью.

«Этот политический тиранозавр держит, когтями цепляет, не пускает их в будущее… А они — просто биологически другая эпоха! Выросло новое поколение — это с одной стороны. А с другой стороны, повторяю, и Путин деградировал за эти 10 лет. Хотя 10 лет назад казалось: куда ж еще? Оказывается, было куда. К имперским галлюцинациям и воровству добавились страх и неадекватность. К нему прозвище прилипло — „бункерный дед“… Знаете, если б можно было, я бы дорого дал за то, чтобы увидеть мир его глазами. Что он знает из того, что происходит? Я думаю, что это очень специфически отраженный мир…», — считает Шендерович.

Напомним, с начала пандемии коронавируса и по настоящее время сам Владимир Путин старается меньше общаться даже со своим близким окружением. Ходили слухи, что весну и лето глава Кремля провел в Сочи в правительственной резиденции «Бочаров ручей», где ему создали такую обстановку, как в Кремле. С осени Путин в страхе перед опасной заразой вынужден проводить большую часть времени в «бункере» резиденции в Ново-Огарево.

257

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter