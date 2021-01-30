Работа мечты: королева Елизавета II ищет помощника по ведению соцсетей

В Великобритании на сайте Букингемского дворца появилась вакансия помощника старшего сотрудника по коммуникациям, в обязанности которого входит также и ведение королевского аккаунта в соцсетях, пишет Yahoo News.

Оказывается, королевский дворец ищет кандидата с высшим образованием и опытом администрирования сайтов или социальных сетей. Соискатель должен уметь работать с видеоматериалами, хорошо фотографировать, разбираться в дизайне, обладать навыками копирайтинга и SMM, а также быть креативным. От кандидата требуется умение использовать аналитику соцсетей, чтобы оценивать вовлеченность аудитории.

В задачи помощника старшего сотрудника по коммуникациям входит ведение официальных аккаунтов Букингемского дворца, создание постов и видео, продвижение контента и королевских инициатив.

В свою очередь Елизавета II может предложить оклад в размере 27 тысяч фунтов стерлингов в год плюс льготы. Всего в неделю будет 37,5 рабочих часа. Вакансия доступна для всех, у кого есть право работать в Соединенном королевстве, в том числе и иностранным гражданам.

Как писали «ФАКТЫ», ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, мать троих детей, провела онлайн-встречу с родителями школьников и директрисой одной из школ, обсудив с ними дистанционное обучение, которое снова введено в Британии в связи с повторным локдауном. Миддлтон призналась, что ей, как и всем остальным, тоже приходится нелегко. Когда ее попросили одним словом охарактеризовать обучение детей на дому, она выбрала эпитет «изматывающее».

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