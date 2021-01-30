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Смартфон-убийца: мама рассказала, как ее 12-летний сын погиб от упавшего на секунду в ванную телефона

9:03 30 января 2021
Смартфон-убийца: мама рассказала, как ее 12-летний сын погиб от упавшего на секунду в ванную телефона

В России произошел еще один несчастный случай, который показал, как опасно пользоваться гаджетами во время приема ванной: 12-летний сын арт-блогера Анастасии Сосновской умер от удара током из-за упавшего в ванну смартфона. Об этом сама несчастная мать написала в своем Instagram.

По ее словам, ЧП произошло, когда мальчик лежал в воде и держал в руках заряжающийся телефон. «Смартфон <…> на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно», — рассказала она, отметив, что 40-минутные попытки реанимировать сына успехом не увенчались.

«Я хочу, чтобы каждый человек знал: да, от этого умирают. Чтобы вы раз и навсегда запретили детям — и себе — брать телефон в ванну. Детям — никогда. Ни под каким предлогом», — предупреждает Сосновская.

К слову, в сентябре 2020 года в городе Ройет, столице одноименной провинции на северо-востоке Таиланда, школьница умерла в собственной кровати во время прослушивания музыки с подключенного к зарядному устройству смартфона. Она сжимала в руках обгоревший телефон, на шее и руках остались ожоги. Родители обнаружили тело дочери рядом с ее учебниками, когда зашли в комнату девочки, чтобы позвать ее на ужин. По словам полицейских, девушка, скорее всего, занималась в своей комнате и слушала музыку с телефона через наушники в тот момент, когда получила смертельный удар током.

А в случае с популярной российской актрисой Кристиной Асмус смартфон привел к травме — экранная героиня актрисы должна была, лежа в кровати листать «сториз», а ее муж при этом — случайно ударять по телефону. Экранный супруг проделал все, что от него требовалось, но телефон выпал из рук Асмус и попал ей «углом промеж глаз». В результате образовалась «красивая шишка».

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