28.04 / 28.23 33.80 / 34.18
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ученые из Швейцарии подтвердили российскую версию таинственной гибели "группы Дятлова"

21:27 29 января 2021
Поисковая операция

Швейцарские ученые Александр Пузрин из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (EHT) и Йохан Гауме из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Института изучения снега и снежных лавин выдвинули версию гибели туристов на перевале Дятлова в январе 1959 года.

На основе разработанных ими моделей ученые утверждают, что причиной смерти девяти лыжников стала снежная плита.

«Исследователи тщательно изучили документы, рассказывающие о загадочном происшествии, и разработали аналитическую модель, с помощью которой они реконструировали смертоносную лавину. Затем они рассчитали, что лавина могла сойти посреди ночи, примерно спустя 9,5−13,5 часов после того, как альпинисты сделали выемку на склоне, чтобы защитить свою палатку от ветра», — цитирует материалы исследования швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Сход лавины, в свою очередь, могли стимулировать катабатические ветра — холодный воздух, дующий вниз по склону и перемещающий снег.

«Катабатические ветра, а также то, что альпинисты выкопали выемку на склоне, вероятно, привело к тому, что в какой-то момент в снежной плите образовалась и начала расти трещина. И в итоге снежная плита обрушилась», — рассказал Пузрин.

Напомним, в июле 2020 года о «лавинной» причине смерти альпинистов заявили и в Генеральной прокуратуре РФ.

Архивное фото perevaldyatlova.ru/

86

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сергей Бабкин

Врачи назвали шокирующую причину редкой болезни глаз Сергея Бабкина

Александр Шевчук

С кепкой на крышке гроба: в Москве простились со стилистом Пугачевой и Киркорова

кухар

Оля Полякова выступила «на 7 тысяч долларов» на дне рождения Екатерины Кухар

Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер