Ученые из Швейцарии подтвердили российскую версию таинственной гибели "группы Дятлова"

Швейцарские ученые Александр Пузрин из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (EHT) и Йохан Гауме из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Института изучения снега и снежных лавин выдвинули версию гибели туристов на перевале Дятлова в январе 1959 года.

На основе разработанных ими моделей ученые утверждают, что причиной смерти девяти лыжников стала снежная плита.

«Исследователи тщательно изучили документы, рассказывающие о загадочном происшествии, и разработали аналитическую модель, с помощью которой они реконструировали смертоносную лавину. Затем они рассчитали, что лавина могла сойти посреди ночи, примерно спустя 9,5−13,5 часов после того, как альпинисты сделали выемку на склоне, чтобы защитить свою палатку от ветра», — цитирует материалы исследования швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Сход лавины, в свою очередь, могли стимулировать катабатические ветра — холодный воздух, дующий вниз по склону и перемещающий снег.

«Катабатические ветра, а также то, что альпинисты выкопали выемку на склоне, вероятно, привело к тому, что в какой-то момент в снежной плите образовалась и начала расти трещина. И в итоге снежная плита обрушилась», — рассказал Пузрин.

Напомним, в июле 2020 года о «лавинной» причине смерти альпинистов заявили и в Генеральной прокуратуре РФ.

Архивное фото perevaldyatlova.ru/

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